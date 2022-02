Lazio-Porto, i convocati di Sarri: c’è Immobile (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Lazio ha diramato la lista dei giocatori convocati a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Porto, ritorno degli spareggi di Europa League, dopo il 2-1 a favore dei Portoghesi all’andata. Tra i giocatori da cui potrà attingere il tecnico dei biancocelesti, torna Ciro Immobile dopo i guai fisici dell’ultima settimana. Ecco quindi la lista completa. Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Hysaj, Kamenovic, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu. Centrocampisti: Akpa Akpro, A. Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic. Attaccanti: Cabral, F. Anderson, Immobile, Moro, Pedro, Romero. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha diramato la lista dei giocatoria disposizione di Maurizioper la sfida di questa sera contro il, ritorno degli spareggi di Europa League, dopo il 2-1 a favore deighesi all’andata. Tra i giocatori da cui potrà attingere il tecnico dei biancocelesti, torna Cirodopo i guai fisici dell’ultima settimana. Ecco quindi la lista completa. Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Hysaj, Kamenovic, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu. Centrocampisti: Akpa Akpro, A. Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic. Attaccanti: Cabral, F. Anderson,, Moro, Pedro, Romero. SportFace.

