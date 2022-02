L’attacco della Russia blocca il campionato in Ucraina. Roberto De Zerbi: “Potevamo tornare a casa, ma abbiamo aspettato” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un buongiorno da dimenticare per il mondo intero. La notizia delL’attacco della Russia all’Ucraina, con i vari bombardamenti, è rimbalzata ovviamente per tutto il globo e ha scosso tutti. Anche lo sport è costretto a fermarsi in una situazione simile: la Federcalcio Ucraina ha infatti comunicato in mattinata la sospensione del campionato a data da destinarsi (dopo lo stop invernale la ripresa sarebbe stata proprio nel week-end). In Italia c’è preoccupazione per la situazione di Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, e del suo staff (il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco). ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un buongiorno da dimenticare per il mondo intero. La notizia delall’, con i vari bombardamenti, è rimbalzata ovviamente per tutto il globo e ha scosso tutti. Anche lo sport è costretto a fermarsi in una situazione simile: la Federcalcioha infatti comunicato in mattinata la sospensione dela data da destinarsi (dopo lo stop invernale la ripresa sarebbe stata proprio nel week-end). In Italia c’è preoccupazione per la situazione diDe, allenatore dello Shakhtar Donetsk, e del suo staff (il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco). ...

