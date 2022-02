L’arte del bondage giapponese (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’arte del kinbaku sta attraversando una nuova fase di popolarità grazie a Instagram, ma la sua bellezza era già stata messa in risalto da maestri della fotografia come Nobuyoshi Araki. Nato a teatro imitando le strette legature a cui erano sottoposti i prigionieri, è diventato con il tempo una pratica erotica apprezzata anche in occidente, dove è conosciuta soprattutto con il termine shibari, parola giapponese che indica l’atto di legare. Chi lo pratica cerca l’estasi nella sofferenza, mettendo alla prova la resistenza del corpo e immergendosi nella propria interiorità, ma sempre consapevole della presenza dell’altro. Fantasie a tinte forti Cosa rende il bondage giapponese così affascinante agli occhi degli occidentali? Lo abbiamo chiesto a Marta Tenshiko, modella e insegnante di kinbaku con il progetto Rope Tales, ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 febbraio 2022)del kinbaku sta attraversando una nuova fase di popolarità grazie a Instagram, ma la sua bellezza era già stata messa in risalto da maestri della fotografia come Nobuyoshi Araki. Nato a teatro imitando le strette legature a cui erano sottoposti i prigionieri, è diventato con il tempo una pratica erotica apprezzata anche in occidente, dove è conosciuta soprattutto con il termine shibari, parolache indica l’atto di legare. Chi lo pratica cerca l’estasi nella sofferenza, mettendo alla prova la resistenza del corpo e immergendosi nella propria interiorità, ma sempre consapevole della presenza dell’altro. Fantasie a tinte forti Cosa rende ilcosì affascinante agli occhi degli occidentali? Lo abbiamo chiesto a Marta Tenshiko, modella e insegnante di kinbaku con il progetto Rope Tales, ...

