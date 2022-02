L'analisi profetica di Quirico quando preannunciava la guerra in Ucraina dopo la fuga degli Usa dall'Afghanistan (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione dello speciale de <em>La Stampa <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2021/09/10/video/vent anni di Afghanistan un altro 11 settembre e possibile -58340/">Vent'anni di Afghanistan, un altro 11 settembre è possibile?</a></em>, realizzato per i 20 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, il giornalista <strong>Domenico Quirico</strong> aveva analizzato i possibili effetti del disordinato ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. In uno spezzone inedito, Quirico aveva individuato nell'Ucraina e in Taiwan due scenari critici che avrebbero potuto subire delle pericolose accelerazioni. <br /> Di <strong>Alessandra Del Zotto </strong>e <strong>Stefano ... Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione dello speciale de La Stampa Vent'anni di, un altro 11 settembre è possibile? , realizzato per i 20 anni'attentato alle Torri Gemelle, il giornalista Domenico aveva analizzato i possibili effetti del disordinato ritiro delle truppe americane. In uno spezzone inedito,aveva individuato nell'e in Taiwan due scenari critici che avrebbero potuto subire delle pericolose accelerazioni.

