L’Amministrazione Arcidiacono mette in esposizione un antico Giornale di Cassa dell’ospedale Santa Caterina del 1548

Nell'archivio storico di di Casa Cultura è custodito un prestigioso Giornale di Cassa dell'ex ospedale cittadino "Santa Caterina" dove anticamente venivano registrati debiti e crediti dal 1548 al 1566. In questo antico registro che L'Amministrazione Arcidiacono ha deciso di restaurare e mettere in esposizione è riportata la vita all'interno dello storico ospedale dove venivano curati i malati della città, che spesso alla loro morte decidevano di lasciare le loro proprietà allo stesso ospedale, i nomi dei medici dell'epoca e persino la descrizione di una craniotomia e molto altro ancora. purtroppo il registro. "Provvederemo – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Rosanna Giannetto – al restauro ...

