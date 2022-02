L' allarme di Stronati | ' Caro bollette | per 900 cooperative aumenti drammatici'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : allarme Stronati

corriereadriatico.it

ANCONA - Novecento cooperative, 350mila soci, 24mila dipendenti e un fatturato di 3 miliardi di euro. Un'intera filiera in ginocchio a causa dei rincari spropositati di energia e materie prime . È la ...ANCONA - Novecento cooperative, 350mila soci, 24mila dipendenti e un fatturato di 3 miliardi di euro. Un'intera filiera in ginocchio a causa dei rincari spropositati di energia e materie prime . È la ...Una situazione che sta sfuggendo al controllo: in questo contesto è importante, aggiunge Stronati, «che tutti gli anelli della filiera si mostrino coesi per superare questa crisi. Inutili sono, perciò ...