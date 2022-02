La Vanguardia: in Europa il Barcellona non vince in trasferta dal 2019, ha risultati orribili (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Barcellona non vince in trasferta dal 2019, in Europa. Lo ricorda La Vanguardia, quotidiano catalano, che si sofferma sui risultati “orribili” del Barcellona fuori casa in Europa. Scrive: Il Barça ha bisogno di vincere a Napoli per rimanere in Europa League ma recentemente in Europa i catalani non hanno mai vinto in trasferta. Nelle sfide andata e ritorno l’ultima vittoria fuori casa risale all’aprile 2019 quando, con Valverde in panchina, vinse all’Old Trafford 1-0 nell’andata dei quarti di Champions. Sono ormai passati tre anni. Dalla finale di Champions di Berlino del 2015, i blaugrana hanno subito dolorose sconfitte a Parigi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilnonindal, in. Lo ricorda La, quotidiano catalano, che si sofferma sui” delfuori casa in. Scrive: Il Barça ha bisogno dire a Napoli per rimanere inLeague ma recentemente ini catalani non hanno mai vinto in. Nelle sfide andata e ritorno l’ultima vittoria fuori casa risale all’aprilequando, con Valverde in panchina, vinse all’Old Trafford 1-0 nell’andata dei quarti di Champions. Sono ormai passati tre anni. Dalla finale di Champions di Berlino del 2015, i blaugrana hanno subito dolorose sconfitte a Parigi ...

