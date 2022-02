La Uefa sponsorizzata da Gazprom condanna la Russia per l’attacco in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’aria è tesa, ma gli spunti “comici” non mancano. La Uefa prende posizione contro l’attacco russo in Ucraina dimenticando che da dieci anni è sponsorizzata da Gazprom San Pietroburgo. Il comunicato emesso dalla Uefa è il seguente: “La Uefa condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per lo sviluppo della situazione della sicurezza in Europa e condanna fermamente l’invasione militare russa in corso in Ucraina. In qualità di organo di governo del calcio europeo, la Uefa sta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo i valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica. Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’aria è tesa, ma gli spunti “comici” non mancano. Laprende posizione controrusso indimenticando che da dieci anni èdaSan Pietroburgo. Il comunicato emesso dallaè il seguente: “Lacondivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per lo sviluppo della situazione della sicurezza in Europa efermamente l’invasione militare russa in corso in. In qualità di organo di governo del calcio europeo, lasta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo i valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica. Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà ...

