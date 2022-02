La trincea di Draghi. Il pericolo gas per l'Italia e la condanna contro Putin: "Sanzioni devastanti" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Era lo stesso di sempre ma non era uguale a prima. La malasorte gli ha mandato anche la guerra. Di fronte a un gruppo di giornalisti chiamati di fretta, a Palazzo Chigi, Mario Draghi ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina e chiesto a Putin “di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue” e “ ritirare le forze militari fuori dall’Ucraina in modo incondizionato”. Sarà in Parlamento. Subito dopo presiederà un Cdm. Si prevede un decreto per autorizzare lo spostamento, e il rafforzamento, delle truppe Italiane Nato e per varare le Sanzioni internazionali. E’ quel pacchetto di misure “devastanti” annunciate dalla Ue. Palazzo Chigi precisa che non chiederà “eccezioni”. Intervenendo al G7, il premier ha avvisato: “Questa crisi potrebbe essere lunga. Prepariamoci”. In quella ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Era lo stesso di sempre ma non era uguale a prima. La malasorte gli ha mandato anche la guerra. Di fronte a un gruppo di giornalisti chiamati di fretta, a Palazzo Chigi, Mariohato l’invasione russa dell’Ucraina e chiesto a“di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue” e “ ritirare le forze militari fuori dall’Ucraina in modo incondizionato”. Sarà in Parlamento. Subito dopo presiederà un Cdm. Si prevede un decreto per autorizzare lo spostamento, e il rafforzamento, delle truppene Nato e per varare leinternazionali. E’ quel pacchetto di misure “” annunciate dalla Ue. Palazzo Chigi precisa che non chiederà “eccezioni”. Intervenendo al G7, il premier ha avvisato: “Questa crisi potrebbe essere lunga. Prepariamoci”. In quella ...

