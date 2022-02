La sinistra boicotta le donne, bordata della Latella: “Così furono fatte fuori Bindi e Finocchiaro” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La cultura progressista ha un problema con le donne al potere, non le ama. “Troppo conservatrice e miope: la sinistra non scommette sulle leader”. E’ il titolo – e il succo – di un intervento di Maria Latella sul Messaggero. Due prove fanno un indizio, si dice. Tre prove fanno una certezza. La giornalista politica di lungo corso si aggiunge infatti ad altri due interventi sul tema donne e sinistra di potere: poco più di un mese fa, Enrico Mentana, il direttore di La 7, lanciò il sasso. Poi il sociologo Luca Ricolfi su Repubblica dette veste sociologica e analitica alla questione, accalorando l’assunto. Oggi la Latella in un editoriale di ampio respiro che guarda a cosa succede in Europa, giunge alle stesse conclusioni. Brutta aria alle donne impegnata sui fronti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) La cultura progressista ha un problema con leal potere, non le ama. “Troppo conservatrice e miope: lanon scommette sulle leader”. E’ il titolo – e il succo – di un intervento di Mariasul Messaggero. Due prove fanno un indizio, si dice. Tre prove fanno una certezza. La giornalista politica di lungo corso si aggiunge infatti ad altri due interventi sul temadi potere: poco più di un mese fa, Enrico Mentana, il direttore di La 7, lanciò il sasso. Poi il sociologo Luca Ricolfi su Repubblica dette veste sociologica e analitica alla questione, accalorando l’assunto. Oggi lain un editoriale di ampio respiro che guarda a cosa succede in Europa, giunge alle stesse conclusioni. Brutta aria alleimpegnata sui fronti ...

