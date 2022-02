La Russia si prende Chernobyl, la centrale nucleare è in mano a Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) La centrale nucleare di Chernobyl è stata conquistata dalle forze russe dopo una intensa battaglia. Lo ha annunciato Mykhailo Podoliak, consigliere del capo della centrale. 'Dopo una feroce battaglia, ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladiè stata conquistata dalle forze russe dopo una intensa battaglia. Lo ha annunciato Mykhailo Podoliak, consigliere del capo della. 'Dopo una feroce battaglia, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : La FIFA prende posizione, Infantino: 'Condanniamo l'uso della forza da parte della Russia' - Stefano___1970 : RT @Dio: Profezia neanche tanto difficile: La Russia si prende l'#Ucraina. La Nato usa le sanzioni per non fare la Terza Guerra Mondiale.… - 72pare : RT @Dio: Profezia neanche tanto difficile: La Russia si prende l'#Ucraina. La Nato usa le sanzioni per non fare la Terza Guerra Mondiale.… - Silvy6701 : RT @Ilconservator: 1) La Russia si prende l’Ucraina 2) La Cina si prende Taiwan 3) L'€uropa se la prende nel culo - armando20457891 : RT @Ilconservator: 1) La Russia si prende l’Ucraina 2) La Cina si prende Taiwan 3) L'€uropa se la prende nel culo -