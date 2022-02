La Russia lancia l'attacco in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un'operazione militare speciale” per “smilitarizzare l'Ucraina”. L'ha annunciata il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in una dichiarazione televisiva nella notte. “L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un'azione decisiva dalla Russia”, ha aggiunto Putin, accusando la Nato di “comportamenti immorali”.Sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale Ucraina.“Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti della Russia contro l'Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina. I leader dell'UE discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'UE è con l'Ucraina”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un'operazione militare speciale” per “smilitarizzare l'”. L'ha annunciata il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in una dichiarazione televisiva nella notte. “L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un'azione decisiva dalla”, ha aggiunto Putin, accusando la Nato di “comportamenti immorali”.Sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale.“Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti dellacontro l'. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità territoriale dell'. I leader dell'UE discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della. L'UE è con l'”, ...

