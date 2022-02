La Russia invade l’Ucraina: Putin dà il via alla guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina, con le truppe dell’esercito di Putin che sono entrato a Odessa alle prime luci dell’alba: centinaia le vittime. L’esercito russo su ordine di Putin ha lanciato il temuto attacco all’Ucraina: le truppe sono entrate alle prime luci dell’alba a Odessa, nel Sud dell’Ucraina, a Mariupol che si affaccia sul Leggi su 2anews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha iniziato l’invasione del, con le truppe dell’esercito diche sono entrato a Odessa alle prime luci dell’alba: centinaia le vittime. L’esercito russo su ordine diha lanciato il temuto attacco al: le truppe sono entrate alle prime luci dell’alba a Odessa, nel Sud del, a Mariupol che si affaccia sul

Advertising

fanpage : #RussiaUkraineConflict La Russia invade l’Ucraina. Putin ha dato l’ordine d’attacco, missili su Kiev. Scoppia la… - Avvenire_Nei : La Russia invade l'Ucraina. La retorica dell’impero nascondeva soltanto l’imperialismo - sofiaspataro03 : RT @_24h7d_: La Russia invade l'Ukraina La Cina invade Taiwan Tra non molto ci ritroveremo le bombe in casa #RussiaUkraineConflict #WWII… - CarenteStella : RT @albo_interista: In 1 solo anno di amministrazione: - Afghanistan ai talebani; - La Russia invade l'Ucraina; - La Cina invade il Taiwan… - manolo_loop : La guerra è iniziata. La #Russia invade l’#Ucraina -