La Russia invade l’Ucraina. Le ultime parole famose di chi parlava di «fregnacce» e prometteva: «Non lo faranno mai» (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia non avrebbe mai attaccato l’Ucraina? Molte sono state le teorie diffuse negli ultime settimane, in verità da diversi anni, soprattutto dopo il mancato attacco del 16 febbraio annunciato dagli Stati Uniti. Non essendo successo niente quel giorno, c’era chi ridicolizzava le accuse mosse contro la Russia e che oggi dovrebbe ricredersi. C’era poi chi sosteneva Vladimir Putin come esempio da seguire, preferendolo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non mancano le figure del mondo della politica che abbiano espresso qualche opinione di parte riguardo i protagonisti dell’attuale guerra in Ucraina ad opera della Russia. Ecco qualche esempio. Vladimiro Giacché e le «fregnacce» Dagli Stati Uniti era stata diffusa l’accusa, poi ripresa anche da Spiegel e Politico, ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lanon avrebbe mai attaccato? Molte sono state le teorie diffuse neglisettimane, in verità da diversi anni, soprattutto dopo il mancato attacco del 16 febbraio annunciato dagli Stati Uniti. Non essendo successo niente quel giorno, c’era chi ridicolizzava le accuse mosse contro lae che oggi dovrebbe ricredersi. C’era poi chi sosteneva Vladimir Putin come esempio da seguire, preferendolo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non mancano le figure del mondo della politica che abbiano espresso qualche opinione di parte riguardo i protagonisti dell’attuale guerra in Ucraina ad opera della. Ecco qualche esempio. Vladimiro Giacché e le «» Dagli Stati Uniti era stata diffusa l’accusa, poi ripresa anche da Spiegel e Politico, ...

