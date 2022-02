La Russia invade l’Ucraina, la reazione della NATO. L’ONU: “Guerra totale possibile” (Di giovedì 24 febbraio 2022) la Russia invade l’Ucraina: è Guerra. Il presidente russo Putin ha ordiNATO l’attacco. Esplosioni a Kiev e in altre città, truppe anfibie a Odessa. LA Russia ATTACCA l’Ucraina ANSA: È Guerra tra Russia e Ucraina, Putin ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato quella che ha definito «un’operazione militare speciale» in Ucraina. Col passare dei minuti si è rivelata un attacco totale. È stato lo stesso presidente russo ad annunciarla in un discorso in tv. Gli ultimi tentativi diplomatici per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 24 febbraio 2022) la: è. Il presidente russo Putin ha ordil’attacco. Esplosioni a Kiev e in altre città, truppe anfibie a Odessa. LAATTACCAANSA: Ètrae Ucraina, Putin ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione delma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato quella che ha definito «un’operazione militare speciale» in Ucraina. Col passare dei minuti si è rivelata un attacco. È stato lo stesso presidente russo ad annunciarla in un discorso in tv. Gli ultimi tentativi diplomatici per ...

ildanji1980 : La Russia invade l'Ucraina.. Ovviamente tutta colpa degli americani. È sempre colpa loro. E degli ucraini e di chiunque non sia russo. - AngeliPaolo : La #Russia invade l'#Ucraina riportando la #guerra d'invasione in Europa. #Salvini continua a parlare solo di micro… - giaccooo : Fedez che annuncia #LOL2 mentre la russia invade l’ucraina - iltrucealfiere : La Russia invade l’Ucraina: orgasmo collettivo masochistico di tutti gli imbecili assortiti in Occidente, alla pros… - Kaisha1890 : RT @gianluca826: #WW3 24/02/22 ore 5:00 La #Russia Invade l' #ucraina attacchi multipli sulle principali città -