La Russia invade l’Ucraina Il mondo trema | le borse crollano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha iniziato l’invasione del. Almeno sette persone sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi, hanno detto le autorità del. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un’ “operazione militare speciale” in Ucraina ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari dellanelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. “Ho deciso per un’operazione militare speciale”, ha detto Putin. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”. Le forze russe stanno bombardandoorientale, ma la situazione è “sotto controllo”, ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine. La ...