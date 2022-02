La Russia invade l’Ucraina | il discorso di Putin

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Con unin diretta Tv mandato in onda su Rossija-24, il presidente russo Vladimirha annunciato l’invasione del. Lo ha fatto utilizzando parole dure, minacciose: “Ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, con l’approvazione del Consiglio della Federazione, ho deciso di condurre un’operazione militare speciale”. Ha detto ancora: “Padri, nonni e bisnonni non hanno combattuto contro il nazismo per servire la giunta antipopolare oggi. Deponete le armi e potrete tornare a casa in sicurezza. Ogni responsabilità dello spargimento di sangue ricadrà sul regime di Kiev”. L’invasione del, per il presidente russo, è necessaria per “difendere le persone vittime degli abusi e del genocidio commesso dal regime di Kiev”. “Ci impegneremo per la smilitarizzazione e ...