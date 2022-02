La Russia ha invaso l'Ucraina. Aerei di Mosca sui cieli di Kiev | video (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'invasione russa dell'Ucraina è cominciata. Nella notte sono suonate le sirene a Kiev colpita da alcuni missili a lungo raggio partiti dalla Russia. La gente si è rifugiata nei bunker sotterranei. Migliaia quelli che hanno lasciato la capitale e stanno fuggendo all'estero. La guerra è cominciata e nelle zone vicino al Donbass si parla già di centinaia di morti. Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'invasione russa dell'è cominciata. Nella notte sono suonate le sirene acolpita da alcuni missili a lungo raggio partiti dalla. La gente si è rifugiata nei bunker sotterranei. Migliaia quelli che hanno lasciato la capitale e stanno fuggendo all'estero. La guerra è cominciata e nelle zone vicino al Donbass si parla già di centinaia di morti.

HuffPostItalia : La Russia ha invaso l'Ucraina. Putin in tv: 'Chi interferirà ne pagherà le conseguenze' - SkyTG24 : Secondo il tycoon, se fosse stato ancora alla Casa Bianca, il capo del Cremlino non avrebbe mai invaso l'Ucraina… - elios_skia : RT @APagliaccis: Oggi non è un buongiorno. La #Russia ha invaso. La #Guerra è iniziata Oggi è un pessimo giorno. #RussiaUkraineConflict… - DayaneMelluuuu : Mi sveglio e vedo che la Russia ha invaso l’Ucraina ??bene - silviamatvent : RT @APagliaccis: Oggi non è un buongiorno. La #Russia ha invaso. La #Guerra è iniziata Oggi è un pessimo giorno. #RussiaUkraineConflict… -