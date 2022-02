La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ministero degli Interni ucraino ha comunicato che lahaun attacco in larga scala sul Paese. Sono stato confermato attacchi aerei (probabilmente missilistici) contro gli aeroporti di Lutsk, verso il confine polacco, Ivano-Frankivsk, a cento chilometri dalla Romania, a depositi militari e centri di comando a Kiev, Kharkiv e Dnipro. Ci sono immagini riprese da telecamere stradali sul confine bielorusso che mostrano carri armati russi (e mezzi bielorussi) entrare in Ucraina verso la capitale. Le forze di frontiera ucraine comunicano che unità russe stanno entrando anche dalla Crimea, la penisola che Mosca aveva annessi illegittimamente nel 2014. Sulle aree del Donbas è in corso una pioggia di colpi di artiglieria. L’operazione avviene in modo simultaneo su tutti i lati. Mercoledì 23 febbraio il governo ...