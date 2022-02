La reazione dello sport all’attacco in Ucraina, i primi boicottaggi (da milioni di euro). Shevchenko: «La mia gente è in pericolo: vi prego, fermate Putin» (Di giovedì 24 febbraio 2022) «La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo» scrive l’ucraino Andriy Shevchenko, ex allenatore del Genoa, indimenticata bandiera del Milan, con cui vinse il Pallone d’oro nel 2004. Tra le reazioni più forti nel mondo dello sport, dal calcio al basket passando per la Formula 1, inevitabilmente travolto dall’attacco russo in Ucraino, quella di Shevchenko prova a essere la voce dei tanti ucraini che tengono il fiato sospeso mentre si intensificano i bombardamenti delle truppe russe sul loro Paese: «Vi prego – scrive l’ex attaccante – vi prego di sostenere il nostro Paese e chiedere al Governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Tutto quello che vogliamo è la pace – prosegue – Non c’è bisogno ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) «La miae la mia famiglia sono in» scrive l’ucraino Andriy, ex allenatore del Genoa, indimenticata bandiera del Milan, con cui vinse il Pallone d’oro nel 2004. Tra le reazioni più forti nel mondo, dal calcio al basket passando per la Formula 1, inevitabilmente travolto drusso in Ucraino, quella diprova a essere la voce dei tanti ucraini che tengono il fiato sospeso mentre si intensificano i bombardamenti delle truppe russe sul loro Paese: «Vi– scrive l’ex attaccante – vidi sostenere il nostro Paese e chiedere al Governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Tutto quello che vogliamo è la pace – prosegue – Non c’è bisogno ...

