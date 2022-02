La prima guerra social d’Europa | ma sono ancora tante le prime informazioni contraddittorie che si diffondono online

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giorno in cui la guerrà spalancò la porta dell’Europa è arrivato il 24 febbraio, con la dichiarazione di Vladimir Putin e il contemporaneo inizio dei bombardamenti in diverse città dell’Ucraina. Sin dal secondo zero di questache ha turbato l’equilibrio di pace che aveva attraversato il Vecchio Continente dopo la secondamondiale, suinetwork sidiffuse immagini e video di situazioni di conflitto. Le sirene di Kiev, emblema di questi primi minuti dell’invasione russa, ma anche le colonne di fumo all’orizzonte di Charkiv, fino ad arrivare alle esplosioni nel Donbass:tutte immagini che abbiamo visto nelle nostre timeline di Twitter immediatamente dopo il loro svolgimento. È lain Europa, quella che ...

... dopo la crisi in Crimea del 2014 ha traslocatoa Leopoli, poi a Kiev. Inserito nel girone di ... Digiunare, per scongiurare la, è stato invece l'invito del Papa. Che forse, anche alla ...Vladimir Putin ha quindi dichiaratoall'Ucraina, niente e nessuno poteva fermarlo. Le parole pronunciate questa notte da Antonio ...di "conseguenze che non avete mai conosciutonella vostra ...Il compito e l'onere di raccontare l'escalation spetta ai tanti inviati di guerra che si trovano nell'area ... Qualche giorno fa c'erano state le prime avvisaglie con l'attacco informatico che ha ...Twitter blocca per errore account che inviavano video legittimi dai territori del Donbass, poi li ripristina e si scusa per l'accaduto.