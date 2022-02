La politica romana in piazza contro la guerra in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche la politica romana si mobilita per manifestare il proprio ‘no’ alla guerra in Ucraina. E lo fa lanciando una manifestazione di protesta contro l’aggressione russa. L’appuntamento è oggi alle 16 sotto l’ambasciata russa in via Gaeta, a Castro Pretorio. Un presidio per invocare la pace dopo l’inizio delle ostilità, che da questa mattina alle 4.00 stanno sconvolgendo l’Ucraina, e spaventando tutta l’Europa. Manifestazione per la pace in Ucraina “Ferma condanna all’attacco ingiustificabile della #Russia all’#Ucraina. Roma, città di pace, è vicina e solidale al popolo ucraino. Si faccia ogni sforzo possibile per fermare subito questa #guerra. In queste ore buie l’Europa e la comunità internazionale siano unite più che ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche lasi mobilita per manifestare il proprio ‘no’ allain. E lo fa lanciando una manifestazione di protestal’aggressione russa. L’appuntamento è oggi alle 16 sotto l’ambasciata russa in via Gaeta, a Castro Pretorio. Un presidio per invocare la pace dopo l’inizio delle ostilità, che da questa mattina alle 4.00 stanno sconvolgendo l’, e spaventando tutta l’Europa. Manifestazione per la pace in“Ferma condanna all’attacco ingiustificabile della #Russia all’#. Roma, città di pace, è vicina e solidale al popolo ucraino. Si faccia ogni sforzo possibile per fermare subito questa #. In queste ore buie l’Europa e la comunità internazionale siano unite più che ...

