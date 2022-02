La nuova Bmw Serie 2 Active Tourer punta sul digitale (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’evoluzione della nuova BMW Serie 2 Active Tourer, giunta alla seconda generazione, punta sul digitale, ma senza trascurare il motore endotermico che viene rinnovato ed adeguato alle nuove esigenze dei consumatori. Prodotta nella fabbrica di Lipsia si distingue per il design all’avanguardia da crossover moderno con un tocco decisamente sportivo. Nel segmento delle compatte premium si presenta più lunga (32 mm) più alta (21 mm) e più larga (24 mm) del modello precedente, ciò consente interni spaziosi, versatili e confortevoli. Il Cd migliorato anch’esso è uguale a 0,26 ed il diametro delle ruote aumentato rende la nuova nata della casa bavarese ancora più aggressiva e moderna. Le batterie sono disposte sotto il pianale ed il motore è collocato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’evoluzione dellaBMW, giunta alla seconda generazione,sul, ma senza trascurare il motore endotermico che viene rinnovato ed adeguato alle nuove esigenze dei consumatori. Prodotta nella fabbrica di Lipsia si distingue per il design all’avanguardia da crossover moderno con un tocco decisamente sportivo. Nel segmento delle compatte premium si presenta più lunga (32 mm) più alta (21 mm) e più larga (24 mm) del modello precedente, ciò consente interni spaziosi, versatili e confortevoli. Il Cd migliorato anch’esso è uguale a 0,26 ed il diametro delle ruote aumentato rende lanata della casa bavarese ancora più aggressiva e moderna. Le batterie sono disposte sotto il pianale ed il motore è collocato ...

