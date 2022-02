La Meloni conferma la trasferta negli Usa. E scrive a Draghi: «Sono con te. Massima collaborazione» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Scoppiata la guerra in Ucraina, Giorgia Meloni conferma il suo viaggio in Florida, ad Orlando, per partecipare al Conservative Political Action Conference, come presidente del partito europeo dei conservatori. Ma, prima volare negli Usa. condanna con fermezza l’attacco della Russia. E annuncia la totale collaborazione con il governo Draghi. La Meloni conferma la trasferta negli Usa “È inaccettabile l’attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina”. Ha scritto di prima mattina sul suo profilo Facebook. ”L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo”, ha aggiunto la leader di FdI. Che ha invitato i Paesi occidentali a restare compatti nel sostegno a Kiev per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Scoppiata la guerra in Ucraina, Giorgiail suo viaggio in Florida, ad Orlando, per partecipare al Conservative Political Action Conference, come presidente del partito europeo dei conservatori. Ma, prima volareUsa. condanna con fermezza l’attacco della Russia. E annuncia la totalecon il governo. LalaUsa “È inaccettabile l’attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina”. Ha scritto di prima mattina sul suo profilo Facebook. ”L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo”, ha aggiunto la leader di FdI. Che ha invitato i Paesi occidentali a restare compatti nel sostegno a Kiev per ...

