La lunga notte di Kiev: russi alle porte della città, le famiglie “dormono” nella metropolitana (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev – A nemmeno 24 ore dall’invasione, le forze inviate da Mosca sono giunte nei sobborghi della capitale dell’Ucraina. A riferirlo sono fonti dell’intelligence occidentali, sottolineando che per il momento le truppe non sono entrate in città ma finora hanno trovato scarsa o nulla resistenza. Nell’area della capitale è stato segnalato in particolare uno sbarco in elicottero di truppe aviotrasportate all’aeroporto di Hostomel ed ora l’aeroporto sarebbe sotto il controllo russo. Reparti russi sbarcati nei pressi di Mariupol, precisano ancora queste fonti, stanno incontrando decisa resistenza mentre ad Odessa le forze di Mosca controllano l’aeroporto e non intendono entrare nel centro abitato, almeno per il momento. Una colonna cerca di farsi strada su costa verso Mariupol per ricongiungersi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– A nemmeno 24 ore dall’invasione, le forze inviate da Mosca sono giunte nei sobborghicapitale dell’Ucraina. A riferirlo sono fonti dell’intelligence occidentali, sottolineando che per il momento le truppe non sono entrate inma finora hanno trovato scarsa o nulla resistenza. Nell’areacapitale è stato segnalato in particolare uno sbarco in elicottero di truppe aviotrasportate all’aeroporto di Hostomel ed ora l’aeroporto sarebbe sotto il controllo russo. Repartisbarcati nei pressi di Mariupol, precisano ancora queste fonti, stanno incontrando decisa resistenza mentre ad Odessa le forze di Mosca controllano l’aeroporto e non intendono entrare nel centro abitato, almeno per il momento. Una colonna cerca di farsi strada su costa verso Mariupol per ricongiungersi ...

La lunga notte del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Guterres: "Questa guerra non ha alcun senso"

Un'italiana a Kiev: "Mai dubitato che Putin potesse passare ai fatti"
Per un paio di giorni abbiamo qualcosa, ma chiaramente non si possono fare previsioni a lunga durata" - "L'istinto e l'intuizione mi dicono che questa non sarà purtroppo una notte tranquilla". "A Kiev ...

Ucraina, strade deserte in Donbass> La gente si è barricata in casa, impossibile trovare anche un solo supermercato aperto. Nell'Ucraina sudorientale prevale la paura. Sarà una notte lunghissima e piena d'ansia. col/sat/gtr ...

