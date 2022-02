La Lazio non sfonda, 2-2 al Porto che si qualifica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lazio fuori nei sedicesimi di Europa League dopo il pareggio all'Olimpico per 2-2 con il Porto. Il gol di Immobile nel primo tempo illude la squadra di Maurizio Sarri. Il Porto trova il pareggio su rigore con Taremi assegnato dopo intervento del Var per un fallo di Milinkovic Savic. Porto avanti a metà ripresa con Uribe. Nel finale Luis Alberto fallisce un paio di ottime occasioni per pareggiare ma il gol del 2-2 arriva in pieno recupero con Cataldi. Non basta in virtù della sconfitta dell'andata. Agli ottavi ci va il Porto. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022)fuori nei sedicesimi di Europa League dopo il pareggio all'Olimpico per 2-2 con il. Il gol di Immobile nel primo tempo illude la squadra di Maurizio Sarri. Iltrova il pareggio su rigore con Taremi assegnato dopo intervento del Var per un fallo di Milinkovic Savic.avanti a metà ripresa con Uribe. Nel finale Luis Alberto fallisce un paio di ottime occasioni per pareggiare ma il gol del 2-2 arriva in pieno recupero con Cataldi. Non basta in virtù della sconfitta dell'andata. Agli ottavi ci va il

