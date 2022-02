La Juventus e il caos plusvalenze: arriva il documento ufficiale (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Juventus oggi ha diramato un comunicato ufficiale riguardo il caso legato ai trasferimenti e alle plusvalenze Hanno destato molte considerazioni da parte degli addetti ai lavori, gli acquisti di Vlahovic e Zakaria da parte della Juventus. Questo per i grandi problemi economici che ha avuto il club bianconero negli ultimi anni, in seguito alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laoggi ha diramato un comunicatoriguardo il caso legato ai trasferimenti e alleHanno destato molte considerazioni da parte degli addetti ai lavori, gli acquisti di Vlahovic e Zakaria da parte della. Questo per i grandi problemi economici che ha avuto il club bianconero negli ultimi anni, in seguito alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Caos Juventus, Agnelli trema: “Plusvalenze fittizie per 60,3 milioni” ?? S… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Buone notizie per la Juventus: arriva la novità sul caso plusvalenze - - Spazio_J : Buone notizie per la Juventus: arriva la novità sul caso plusvalenze - - infoitsport : “Da non credere…”: Villarreal-Juventus nel caos, i tifosi non ci stanno -