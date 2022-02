La grande fuga dei civili da Kiev: «Fino a 5 milioni di profughi in arrivo». L’Europa prepara l’accoglienza – Il video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lunghe colonne di veicoli in fuga da Kiev. Dove suonano le sirene d’allarme e continuano a verificarsi esplosioni. E lunghe file davanti ai benzinai di chi sta scappando il più lontano possibile. Mentre i rifugi anti-aerei si affollano di donne e bambini e cominciano anche le file al bancomat. Questo è lo scenario della grande fuga dei civili da Kiev mentre la Russia bombarda i punti sensibili ed entra in forze nel territorio ucraino. Nella Capitale le scuole sono chiuse e tutti sono stati invitati a restare a casa. Ma diversi aeroporti sono stati bombardati. «Mantenete la calma» Il giornalista del Guardian Luke Harding su Twitter ha mostrato la piazza che ospita la cattedrale di Santa Sofia completamente deserta. Il sindaco di Kiev Vitali Klichko ha chiesto ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lunghe colonne di veicoli inda. Dove suonano le sirene d’allarme e continuano a verificarsi esplosioni. E lunghe file davanti ai benzinai di chi sta scappando il più lontano possibile. Mentre i rifugi anti-aerei si affollano di donne e bambini e cominciano anche le file al bancomat. Questo è lo scenario delladeidamentre la Russia bombarda i punti sensibili ed entra in forze nel territorio ucraino. Nella Capitale le scuole sono chiuse e tutti sono stati invitati a restare a casa. Ma diversi aeroporti sono stati bombardati. «Mantenete la calma» Il giornalista del Guardian Luke Harding su Twitter ha mostrato la piazza che ospita la cattedrale di Santa Sofia completamente deserta. Il sindaco diVitali Klichko ha chiesto ...

infoitinterno : Ucraina Russia, a Kiev la grande fuga di civili: file a bancomat e benzinai, traffico in uscita dalla città - carlokarl : RT @CastellVonFaber: ??????Colpiti obiettivi militari strategici in tutto il territorio ucraino. Grande fuga da #Kiev. Armate di #Putin già ar… - ErnestoPascucci : RT @CastellVonFaber: ??????Colpiti obiettivi militari strategici in tutto il territorio ucraino. Grande fuga da #Kiev. Armate di #Putin già ar… - Nonna_Abelarda : RT @CastellVonFaber: ??????Colpiti obiettivi militari strategici in tutto il territorio ucraino. Grande fuga da #Kiev. Armate di #Putin già ar… - ilpiccologiulio : RT @CastellVonFaber: ??????Colpiti obiettivi militari strategici in tutto il territorio ucraino. Grande fuga da #Kiev. Armate di #Putin già ar… -