La Federcalcio ucraina a FIFA e UEFA | «Vietate alla Russia di giocare qualsiasi competizione»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche la UAF, la federazione calcistica dell’interviene dopo l’invasione russa nel paese, chiedendodi escludere ladacalcistica internazionale. “Il Comitato Esecutivo UAF ha deciso di rivolgersi ufficialmente alle principali autorità calcistiche del mondo e dell’Europa – si legge in una nota -. Data l’aggressione militare della L'articolo

La guerra inha offerto a Carlo Bonomi una exit strategy sgamata lontano mille miglia. Il ... Del resto, come già scritto , Gravina è presidente dellain Italia e membro del Comitato ...Laha annunciato la sospensione del campionato con una nota ufficiale nella quale si legge: "A causa dell'imposizione della legge marziale in, il campionato ucraino è ...Inevitabile la decisione della Federcalcio dopo i primi bombardamenti da parte della Russia. L'ex Sassuolo e i membri del suo staff stanno cercando di tornare in Italia, ma l'aeroporto è chiuso ...A darne l'annuncio è la Federcalcio dell'Ucraina, che dopo i primi bombardamenti russi avvenuti nella notte ha deciso di interrompere il suo massimo torneo: "A causa dell'imposizione della legge ...