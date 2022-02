La Farnesina agli italiani in Ucraina: «non lasciate il paese» (Di giovedì 24 febbraio 2022) ore 16.54 - Il Ministero degli esteri ha inviato all'ambasciata a Kiev le norme da seguire per i 2000 italiani in Ucraina AVVISO AI CONNAZIONALI In considerazione degli attuali attacchi in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, si raccomanda ai connazionali di seguire le indicazioni delle Autorità locali che, al momento, invitano a rimanere nelle proprie abitazioni, e mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d'informazione e sui canali ufficiali. Gli spostamenti via terra all'interno e verso l'esterno del paese con i mezzi disponibili devono essere valutati con estrema cautela.Se presenti nel paese, si raccomanda di registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e scaricare la APP "Unità di Crisi" per i cellulari. Si ricorda che i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) ore 16.54 - Il Ministero degli esteri ha inviato all'ambasciata a Kiev le norme da seguire per i 2000inAVVISO AI CONNAZIONALI In considerazione degli attuali attacchi ine della chiusura dello spazio aereo, si raccomanda ai connazionali di seguire le indicazioni delle Autorità locali che, al momento, invitano a rimanere nelle proprie abitazioni, e mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d'informazione e sui canali ufficiali. Gli spostamenti via terra all'interno e verso l'esterno delcon i mezzi disponibili devono essere valutati con estrema cautela.Se presenti nel, si raccomanda di registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e scaricare la APP "Unità di Crisi" per i cellulari. Si ricorda che i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk ...

