La doppietta nel giorno nero per la sua Ucraina, il gesto di Malinovskyi in Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poco importa se il giudice sportivo lo multerà per il messaggio dal «contenuto politico» mostrato in campo. L’ucraino Malinovskyi non poteva restare in silenzio davanti a quel che sta accadendo nel suo Paese. E così sul 2-0 dell’Atalanta contro l’Olympiacos nei sedicesimi di Europa League, Malinovskyi ha esultato mostrando la maglietta sotto quella dell’Atalanta: «No war in Ucraine». Malinovskyi ha firmato anche lo spettacolare terzo gol dei bergamaschi, che passano così agli ottavi. Leggi anche: L’appello dei giovani ucraini: «Aiutateci, difendete l’Europa» – Il video Proteste anche a Mosca contro Putin, scatto lo sgombero della polizia: «Almeno 1.400 arresti in tutto il Paese» – Il video Ucraina, la prudenza dell’Occidente sulle sanzioni alla Russia. La ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poco importa se il giudice sportivo lo multerà per il messaggio dal «contenuto politico» mostrato in campo. L’ucrainonon poteva restare in silenzio davanti a quel che sta accadendo nel suo Paese. E così sul 2-0 dell’Atalanta contro l’Olympiacos nei sedicesimi diha esultato mostrando la maglietta sotto quella dell’Atalanta: «No war in Ucraine».ha firmato anche lo spettacolare terzo gol dei bergamaschi, che passano così agli ottavi. Leggi anche: L’appello dei giovani ucraini: «Aiutateci, difendete l’» – Il video Proteste anche a Mosca contro Putin, scatto lo sgombero della polizia: «Almeno 1.400 arresti in tutto il Paese» – Il video, la prudenza dell’Occidente sulle sanzioni alla Russia. La ...

