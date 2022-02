La dichiarazione di guerra di Putin: “Stiamo liberando l’Ucraina, siamo pronti a tutto” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ho preso la decisione per un’operazione militare. La Russia non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente”, è stato l’inizio del discorso di Vladimir Putin, nella notte, poco prima che iniziasse la guerra in Ucraina, con i bombardamenti delle principali città e l’invasione di Odessa. Putin e le minacce all’Ucraina e al mondo “Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire in Ucraina sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato. Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che Mosca risponderà con conseguenze mai viste prima. siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato”, ha detto il presidente russo. “Smilitizzeremo, libereremo e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ho preso la decisione per un’operazione militare. La Russia non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente”, è stato l’inizio del discorso di Vladimir, nella notte, poco prima che iniziasse lain Ucraina, con i bombardamenti delle principali città e l’invasione di Odessa.e le minacce ale al mondo “Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire in Ucraina sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima.preparati a. Spero di essere ascoltato. Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che Mosca risponderà con conseguenze mai viste prima.preparati a. Spero di essere ascoltato”, ha detto il presidente russo. “Smilitizzeremo, libereremo e ...

