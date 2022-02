La Cina si schiera con la Russia: “Comprendiamo le vostre ragioni, in Ucraina non c’è un’invasione” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Cina si schiera con la Russia e lo fa con una nota nella quale ribadisce di “comprendere le preoccupazioni ragionevoli di sicurezza della Russia”. A parlare è il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al collega russo, Sergei Lavrov, durante un colloquio telefonico nelle ore dell’attacco russo all’Ucraina. Pechino, ha ribadito Wang secondo una nota del ministero degli Esteri del gigante asiatico, “rispetta sempre la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi” e “al contempo abbiamo constatato che la questione Ucraina” ha aspetti “storici complessi e particolari” e “Comprendiamo le preoccupazioni ragionevoli della Russia riguardo la sicurezza”. LEGGI ANCHE Giorgia Meloni: «Inaccettabile l'attacco bellico della Russia, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lasicon lae lo fa con una nota nella quale ribadisce di “comprendere le preoccupazioni ragionevoli di sicurezza della”. A parlare è il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al collega russo, Sergei Lavrov, durante un colloquio telefonico nelle ore dell’attacco russo all’. Pechino, ha ribadito Wang secondo una nota del ministero degli Esteri del gigante asiatico, “rispetta sempre la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi” e “al contempo abbiamo constatato che la questione” ha aspetti “storici complessi e particolari” e “le preoccupazioni ragionevoli dellariguardo la sicurezza”. LEGGI ANCHE Giorgia Meloni: «Inaccettabile l'attacco bellico della, ...

