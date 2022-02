La Cina se la ride | ora può invadere Taiwan

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ora che i venti di guerra si sono alzati e decine di morti e feriti sono rimasti sul terreno in attesa di quelli che non tarderanno ad arrivare, le emozioni sono così forti che, come sempre accade in questi casi, è oggettivamente difficile rimanere freddi e razionali. La Russia, alla fine, ha deciso dil’Ucraina, nazione sovrana riconosciuta dall’ONU, senza reazioni, se non molte parole, promesse o minacce di sanzioni da parte della comunità internazionale che, nonostante il momento di massima emergenza, non riesce neanche a mettersi d’accordo su quali adottare. Se il costo di un’azione di questo tipo dovesse essere accettabile, si creerebbe un precedente decisamente pericoloso, così pericoloso che potrebbe riscrivere completamente sia il presente che il futuro del mondo intero. Se passa il principio che gli affari sono più importanti della libertà dei popoli, ...