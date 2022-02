La canottiera bianca tanto criticata da Prada esce allo scoperto. E diventa fashion (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Milano fashion Week continua. Miuccia Prada e Raf Simons presentano una collezione per l'autunno-inverno 2022-23 dove si gioca la carta del rigore a volte alleggerito con trasparenze e piume. Linee pulite, tanto nero, borse a mano, capotti dall'aria severa, bomber oversize su abiti sottoveste e gonne longuette con lo spacco e le applicazioni di cristalli indossate con la canottiera bianca, grande protagonista della sfilata. Il capo di intimo da sempre criticato come volgare e da tamarro in vacanza viene esibito per diventare fashion secondo Miuccia che si lascia ispirare da un minimalismo anni Novanta, soprattutto per l'abito con le spalle voluminose e il piglio deciso da donna in carriera. A chiudere la sfilata l'attrice di Euphoria, Hunter Schafer (nella foto). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) La MilanoWeek continua. Miucciae Raf Simons presentano una collezione per l'autunno-inverno 2022-23 dove si gioca la carta del rigore a volte alleggerito con trasparenze e piume. Linee pulite,nero, borse a mano, capotti dall'aria severa, bomber oversize su abiti sottoveste e gonne longuette con lo spacco e le applicazioni di cristalli indossate con la, grande protagonista della sfilata. Il capo di intimo da sempre criticato come volgare e da tamarro in vacanza viene esibito perresecondo Miuccia che si lascia ispirare da un minimalismo anni Novanta, soprattutto per l'abito con le spalle voluminose e il piglio deciso da donna in carriera. A chiudere la sfilata l'attrice di Euphoria, Hunter Schafer (nella foto).

