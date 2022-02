La battaglia della Russia sugli OSINT account che ha ingannato persino Twitter (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra passa anche attraverso i social network. Quello che sta succedendo su Twitter, in queste ore, è un segnale importante e una chiave di lettura da collegare all’interpretazione mediatica della guerra tra la Russia e l’Ucraina. Nelle ultime ore si è verificato un fenomeno estremamente importante, che ha coinvolto il team di moderazione di Twitter. Diversi account OSINT sull’Ucraina – che stavano documentando lo spostamento delle truppe russe sul confine ucraino, nelle ore precedenti all’invasione vera e propria – sono stati bloccati da Twitter, in maniera erronea. LEGGI ANCHE > L’inevitabile diffusione di foto e video che, fuori contesto, vengono definiti attacchi all’Ucraina account OSINT sull’Ucraina che vengono bloccati da ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra passa anche attraverso i social network. Quello che sta succedendo su, in queste ore, è un segnale importante e una chiave di lettura da collegare all’interpretazione mediaticaguerra tra lae l’Ucraina. Nelle ultime ore si è verificato un fenomeno estremamente importante, che ha coinvolto il team di moderazione di. Diversisull’Ucraina – che stavano documentando lo spostamento delle truppe russe sul confine ucraino, nelle ore precedenti all’invasione vera e propria – sono stati bloccati da, in maniera erronea. LEGGI ANCHE > L’inevitabile diffusione di foto e video che, fuori contesto, vengono definiti attacchi all’Ucrainasull’Ucraina che vengono bloccati da ...

