La ballerina ucraina di "Ballando con le stelle", Anastasia Kuzmina, abbandona i social: ecco il motivo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anastasia Kuzmina ha lasciato i social network in seguito all'attacco russo verso l'ucraina.: "Cancello Instagram, mi mette ansia". "Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia". Con questo breve messaggio la ballerina ucraina di "Ballando con le stelle", Anastasia Kuzmina, ha deciso di abbandonare i social.

