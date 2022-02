L’11 e il 12 marzo si svolgerà all’università La Sapienza Obiettivo 5, il primo campus di formazione sulla parità di genere organizzato anche da iO Donna. E' gratuito ma occorre iscriversi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Saranno due giorni intensissimi e utili, per capire, per aggiornarsi, per confrontarsi: venerdì 11 e sabato 12 marzo (ma ci sarà anche un evento di apertura il 10 al Maxxi) l’università La Sapienza di Roma ospiterà la prima edizione di Obiettivo 5-parità di genere (il titolo fa riferimento all’Agenda 2030 dell’Onu), un vero e proprio campus di formazione organizzato da Il Corriere della Sera, La 27esima Ora, iO Donna, Le Contemporanee e dallo stesso ateneo. Un’occasione per guardare al futuro in un’ottica inclusiva, perché la ripartenza dev’essere una grande occasione per dare finalmente il giusto spazio al talento delle donne. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Saranno due giorni intensissimi e utili, per capire, per aggiornarsi, per confrontarsi: venerdì 11 e sabato 12(ma ci saràun evento di apertura il 10 al Maxxi) l’università Ladi Roma ospiterà la prima edizione di5-di(il titolo fa riferimento all’Agenda 2030 dell’Onu), un vero e propriodida Il Corriere della Sera, La 27esima Ora, iO, Le Contemporanee e dallo stesso ateneo. Un’occasione per guardare al futuro in un’ottica inclusiva, perché la ripartenza dev’essere una grande occasione per dare finalmente il giusto spazio al talento delle donne. Leggi...

