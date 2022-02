Kyrgios | «Tre anni fa ho abusato di alcol e droga | mi infliggevo ferite perché ero depresso»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Con un lungo post pubblicato su Instagram, Nickracconta di aver avuto problemi ditrefa e di avere anche pensato al suicidio. Lo fa postando una foto risalente proprio a quel periodo. Il tennista australiano racconta: “Trefa, quando il mondo pensava che io stessi bene e mi stessi godendo la vita, stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita. Se guardate la foto con attenzione, sul mio braccio destro potrete vedere le cicatrici delleche mi sono inferto. Facevo fatica ad alzarmi al letto, ero solo,, pessimista. Hodi alcool e die ho allontanato tutte le persone che mi volevano bene, la famiglia e gli amici. Mi sentivo come se non potessi parlare e nemmeno fidarmi di nessuno e questo ...

Nick, numero 137 del ranking Atp, ha raccontato su Instagram la drammatica esperienza vissutaanni fa, raccontando dell'abuso di sostanze e delle ferite auto inferte. Rivolgendosi ai suoi ...Lo scatto risale aanni fa e basta zoomare per accorgersi della presenza, sul suo braccio ... Attraverso un autentico post - rivelazione che ha lasciato tutti attoniti e senza parole,ha ...Si ferma la corsa di Jannik Sinner che ai quarti di finale dei Duty Free Tennis Championships di Dubai si arrende in due set a Hubert Hurkacz con una prestazione opaca. L’azzurro è stato incapace di i ...Queste le parole di Kyrgios, vincitore di sei titoli Atp in carriera, sotto a una foto del 2019 seduto a bordo campo con lo sguardo perso nel vuoto e alcuni segni sul braccio destro: "Quando il mondo ...