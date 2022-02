Kiev | la paura dei cittadini | al riparo con il gatto nella metro

Advertising

eziomauro : Ucraina, tra paura e stato d'emergenza: Kiev si aspetta un attacco durissimo della Russia 'entro due giorni'… - MiglioreJAM : RT @liberobatt: La paura di Kiev, poche ore prima della tempesta (Corriere della Sera) - KookieN00na : La prima cosa vista appena sveglia è il video di Kiev con le sirene... Mi sembra uno di quei film sulla guerra e on… - dreamjeon97 : RT @BDoltri: Mi si è gelato il sangue. Io, a più di 2000 km da #Kiev . Ho paura. Ma paura davvero. Non riesco nemmeno ad immaginare cosa si… - fede2955 : RT @askanews_ita: Guerra in Ucraina, la paura a Kiev: con il gatto nel metrò -

... l'ipotesi nuove sanzioni e cosa farà la Nato Ucraina Russia, ala grande fuga di civili: ... Zelensky impone la legge marziale I timori degli alleati Una serie incredibili di timori, dalladi ...L'Europa è al fianco di. In queste ore buie, i nostri pensieri sono con l'Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano questo attacco non provocato e laper la loro vita. ...Presi di mira obiettivi militari, esplosioni, fughe in macchina, piani di evacuazione. «È una guerra nel cuore dell’Europa» dice il parroco di Lugansk ...In Svizzera si temono attacchi informatici KIEV - Il mondo guarda con angoscia a quanto sta ... strutture sanitarie e scolastiche.” In Svizzera paura per attacchi informatici Cosa accadrà in Svizzera?