Katia e Valeria insieme a 10 anni dalla rottura grazie a Michelle Hunziker

(Di giovedì 24 febbraio 2022)in occasione della seconda ed ultima puntata diImpossible ha riunito due duo comici nati a Zelig: i Pali e Dispari e. Le due attrici, nate come coppia artistica nel 2001, si sono sciolte ufficialmente nel 2012, tornando per la prima volta sullo stesso palco ieri sera dove hanno riproposto vari sketch.parodia di Uomini e Donne conna ena a quella di Miss Italia. Glipassano, alcune battute sono state riciclate, ma le risate non sono mancate. C’è chi aspettava questa REUNION e chi mente! #Impossible @mpic.twitter.com/QG2pc1RQwL — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 23, 2022 L’Italia è una Repubblica ...

La conduttrice sarà nuovamente affiancata dalle comicheFollesa e Michela Giraud, pronta ad ... Nicola Savino, Rita Pavone , Anna Tatangelo , Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci,Graci e il ...A 'Michelle Impossible' succedono cose straordinarie, come quella andata in onda questa sera mercoledì 23 febbraio 2022: la reunion del duo comico, coppia della comicità che ha fatto la storia di Zelig.Follesa nel cast della trasmissione di Michelle Hunziker incontra sul palco di Canale 5, durante la seconda serata dello ...in questa speciale puntata di martedì 23 febbraio abbiamo avuto la possiblità di vedere tante reunion attesissime e inaspettate come quella ad esempio tra Katia Follesa e Valeria Graci o, rimanendo in ...