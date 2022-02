Juventus, Agnelli si mangia le mani: l’avevano scartato, oggi è un fenomeno (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Juventus è una squadra che è sempre stata attenta ai grandi acquisti, ma Andrea Agnelli in quel caso poteva davvero guardare nel vivaio. Spesso e volentieri capita che i settori giovanili e le Primavere non vengano considerate a dovere e dunque ci si ritrova con enormi rimpianto per la perdita di giocatori dal grande talento che vengono però allontanati troppo in fretta dando vita a dei veri e propri rimpianti, come è successo alla Juventus di Andrea Agnelli qualche anno fa e ora nessuno si dà pace di quello che è accaduto. Andrea Agnelli Juventus (GettyImages)Quando si viene acquistati dalla Juventus è normale credere e pensare di essere arrivati, di avercela fatta e di essere pronti per sfondare nel mondo del calcio, ma quando ci si arriva troppo giovani è davvero ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laè una squadra che è sempre stata attenta ai grandi acquisti, ma Andreain quel caso poteva davvero guardare nel vivaio. Spesso e volentieri capita che i settori giovanili e le Primavere non vengano considerate a dovere e dunque ci si ritrova con enormi rimpianto per la perdita di giocatori dal grande talento che vengono però allontanati troppo in fretta dando vita a dei veri e propri rimpianti, come è successo alladi Andreaqualche anno fa e ora nessuno si dà pace di quello che è accaduto. Andrea(GettyImages)Quando si viene acquistati dallaè normale credere e pensare di essere arrivati, di avercela fatta e di essere pronti per sfondare nel mondo del calcio, ma quando ci si arriva troppo giovani è davvero ...

