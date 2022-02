Juve, su Twitter frecciatine a Pogba: i tifosi vogliono il suo ritorno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal profilo Twitter ufficiale della Juve, una dedica a Paul Pogba, con la pubblicazione del "Gol of the day". I tifosi si sono scatenati... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal profiloufficiale della, una dedica a Paul, con la pubblicazione del "Gol of the day". Isi sono scatenati...

Advertising

juventusfc : ?? La rete di Vlahovic (32 secondi) è la più veloce mai segnata da un giocatore al suo debutto da titolare in Cha… - forumJuventus : TS: 'Juve-Zaniolo, pista calda. Nuovi contatti per Nicolò. Bianconeri a caccia di un grande centrocampista. Piace a… - cmdotcom : Cinque campioni del passato in uno: #Juve, #Vlahovic è più completo di #Ronaldo (se non più forte)… - MoyanoEstefania : RT @diarymiy: Gasa quello che gli dice forza juve - REstaCorporate : RT @juventusfc: ?? La rete di Vlahovic (32 secondi) è la più veloce mai segnata da un giocatore al suo debutto da titolare in Champions L… -