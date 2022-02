Jennifer Lawrence mamma | l’attrice ha avuto il suo primo figlio

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 febbraio 2022)per la prima volta:e il marito Cooke Maroney, gallerista d’arte, sono diventati genitori. Un evento molto atteso, sin da quando era trapelata la notizia della gravidanza. Per ill momento non sono ancora stati svelati il sesso, il nome e neppure la data di nascita, del restofino a oggi non ha raccontato molto in tal senso,anzi è stata molto riservata. A svelare la nascita sono stati i siti TMZ e poi Page Six e, a quanto pare, il parto sarebbe avvenuto nella contea di Los Angeles Per ora restano ancora molti gli interrogativi, almeno fino a quando la coppia non deciderà (se lo farà) di raccontare qualcosa di più., la gravidanza La notizia della gravidanza di...