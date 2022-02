Iva Zanicchi: “Commuovere chi ha il potere di sconvolgere il mondo, anche Putin ha figli” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono stata dieci giorni a Kiev quando ho fatto una lunga tournée nell’allora Unione Sovietica. E’ una città che ho amato molto dalle cento chiese con le cupole dorate che al tramonto toglievano il respiro. Una città bellissima che mi è rimasta nel cuore. Noi mamme, noi nonne, noi tutti, che possiamo avere senno, siamo contro le aggressioni, contro la guerra, ma bisogna capire che in questo momento non bisogna dire parole di condanna, ma impegnarsi per convincere questo uomo, Putin, a fermarsi, a cercare un’altra strada. Non si può aggredire un Paese libero impunemente. La guerra no! E’ intollerabile, tanto più in una epoca tecnologica come questa”. Iva Zanicchi, addolorata e preoccupata per l’attacco sferrato dalla Russia all’Ucraina, parla così con l’Adnkronos. “Io capisco che Putin sia un uomo del passato, che abbia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono stata dieci giorni a Kiev quando ho fatto una lunga tournée nell’allora Unione Sovietica. E’ una città che ho amato molto dalle cento chiese con le cupole dorate che al tramonto toglievano il respiro. Una città bellissima che mi è rimasta nel cuore. Noi mamme, noi nonne, noi tutti, che possiamo avere senno, siamo contro le aggressioni, contro la guerra, ma bisogna capire che in questo momento non bisogna dire parole di condanna, ma impegnarsi per convincere questo uomo,, a fermarsi, a cercare un’altra strada. Non si può aggredire un Paese libero impunemente. La guerra no! E’ intollerabile, tanto più in una epoca tecnologica come questa”. Iva, addolorata e preoccupata per l’attacco sferrato dalla Russia all’Ucraina, parla così con l’Adnkronos. “Io capisco chesia un uomo del passato, che abbia ...

