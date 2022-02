Italia’s Got Talent, Frank Matano e Lodovica Comello assegnano Golden Buzzer (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ieri sera è andata in onda il Talent show di Sky Italia’s Got Talent e finalmente Frank Matano ha assegnato il suo Golden Buzzer. Il comico infatti era l’unico della giuria a non averlo ancora utilizzato. Ma non è il solo, anche la presentatrice Lodovica Comello ha utilizzato il suo. Vediamo chi sono i concorrenti che li hanno conquistati. A chi ha assegnato il suo Golden Buzzer Frank Matano? Era ormai da tante puntate che si aspettava di vedere chi potesse conquistare il comico Frank Matano fino al punto di utilizzare il suo Golden Buzzer. Nella quinta puntata finalmente qualcuno è riuscito a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ieri sera è andata in onda ilshow di SkyGote finalmenteha assegnato il suo. Il comico infatti era l’unico della giuria a non averlo ancora utilizzato. Ma non è il solo, anche la presentatriceha utilizzato il suo. Vediamo chi sono i concorrenti che li hanno conquistati. A chi ha assegnato il suo? Era ormai da tante puntate che si aspettava di vedere chi potesse conquistare il comicofino al punto di utilizzare il suo. Nella quinta puntata finalmente qualcuno è riuscito a ...

