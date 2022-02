Islanda-Italia oggi: orario, dove vederla in tv, programma, streaming Qualificazioni Mondiali basket 2023 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Hafnarfjordur, questa sera, sarà teatro della prima delle due sfide tra Islanda e Italia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali di Filippine, Giappone e Indonesia 2023. Gli azzurri di Meo Sacchetti sono alla ricerca della seconda vittoria su tre partite nel primo girone. Si è detto e scritto molto sull’importanza di questa sfida, che per l’Italia può significare un cammino più o meno complicato non già in questa prima fase, ma nella seconda, in cui ci sarà da affrontare con ogni probabilità la Spagna più altre due squadre forti, una delle quali dovrebbe essere la Georgia. Intanto, però, c’è da pensare a Hermannsson e compagni, con un quintetto base che può dar fastidio a quello Italiano. Dal canto suo, però, Sacchetti ha un Amedeo Della Valle ormai alla stagione ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Hafnarfjordur, questa sera, sarà teatro della prima delle due sfide travalevoli per leaidi Filippine, Giappone e Indonesia. Gli azzurri di Meo Sacchetti sono alla ricerca della seconda vittoria su tre partite nel primo girone. Si è detto e scritto molto sull’importanza di questa sfida, che per l’può significare un cammino più o meno complicato non già in questa prima fase, ma nella seconda, in cui ci sarà da affrontare con ogni probabilità la Spagna più altre due squadre forti, una delle quali dovrebbe essere la Georgia. Intanto, però, c’è da pensare a Hermannsson e compagni, con un quintetto base che può dar fastidio a quellono. Dal canto suo, però, Sacchetti ha un Amedeo Della Valle ormai alla stagione ...

