Irama, fuori ora il nuovo album "Il giorno in cui ho smesso di pensare" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo abbiamo ascoltato poche settimane fa al Festival di Sanremo con "Ovunque sarai" classificandosi al quarto posto della classifica finale, adesso Irama è pronto per far emozionare i suoi fan con il suo ultimo lavoro: da pochi istanti è disponibile su tutte le piattaforme "Il giorno in cui ho smesso di pensare". Nonostante la medaglia di legno ottenuta sul palco dell'Ariston, Irama non ha nulla di cui pentirsi dato che il suo pezzo è il secondo più ascoltato e venduto dopo quello vincitore dell'edizione di quest'anno, ossia "Brividi" di Mahmood e Blanco, e farà parte del nuovo lavoro del cantante. Irama ha annunciato il suo nuovo album "Il giorno in cui ho smesso di pensare" con ...

