Inzaghi: «Non c’è un problema legato agli attaccanti, l’Inter ha il miglior attacco della Serie A» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Domani l’Inter affronta il Genoa di Blessin. È un momento delicato per i nerazzurri, che vengono da tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions League. Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa. «Il Genoa è in salute. È vero che ha solo pareggiato (quattro pareggi nelle ultime quattro partite), ma ha giocato un ottimo calcio, intenso. Lottano per la salvezza, sarà una gara delicata» Interpellato sui pochi gol fatti nelle ultime partite, in particolare dagli attaccanti e nello specifico da Lautaro Martinez, Inzaghi ha riferito che per lui «si parla troppo. l’Inter ha il miglior attacco in Serie A e non esiste un problema legato agli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Domaniaffronta il Genoa di Blessin. È un momento delicato per i nerazzurri, che vengono da tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions League.ha presentato la sfida in conferenza stampa. «Il Genoa è in salute. È vero che ha solo pareggiato (quattro pareggi nelle ultime quattro partite), ma ha giocato un ottimo calcio, intenso. Lottano per la salvezza, sarà una gara delicata» Interpellato sui pochi gol fatti nelle ultime partite, in particolare de nello specifico da Lautaro Martinez,ha riferito che per lui «si parla troppo.ha ilinA e non esiste un...

Advertising

antonio_gaito : #Inzaghi a DAZN ha tirato in ballo le assenze: “Mancavano giocatori importanti (2), ma dobbiamo essere più forti pu… - interclubpavia : Calcio: Inzaghi, all'Inter non esiste un problema attaccanti - oldboy_04 : @marifcinter @farted94 Inzaghi come al solito si sta buttando avanti per non cadere indietro. - eia58 : RT @NumerINTERi: Quando l'#Inter di #Inzaghi faceva 9 vittorie di fila non potevi permetterti di citare #Conte, non aveva senso. Oggi inve… - STEx86 : @marifcinter Sinceramente questa mi sembra una Piolata, l'obiettivo è sempre stato lo scudetto. Che non vuol dire p… -