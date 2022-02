Invasione Ucraina: Russia alle porte di Kiev, missili sulla città. Vittime tra militari e civili (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giornata di durissimi scontri in Ucraina, i russi hanno ottenuto il controllo dello spazio aereo e avanzano verso Kiev. Decine le Vittime tra i civili Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giornata di durissimi scontri in, i russi hanno ottenuto il controllo dello spazio aereo e avanzano verso. Decine letra i

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - zazarein68 : RT @SGDNAT: 'La storia non ci ha insegnato nulla?” Gigi De Palo commenta l’invasione dell’Ucraina. @gigidepalo @ForumFamiglie #RussiaUcrai… - gianmilan76 : RT @sole24ore: #Ucraina, l'invasione russa in Ucraina fa impennare i prezzi delle materie prime. #Covid, sono partite le prenotazioni per i… -